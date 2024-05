De robotboot ‘USV Gobelijn’ is een onbemand onderzoeksschip dat vanop afstand kan worden bestuurd, meestal vanuit het maritiem station in Oostende. Het is pionierswerk en toptechniek voor zeeonderzoek. De robotboot kan wekenlang autonoom werken op zee.



En er is ook dit nieuwe werkschip 'Abbé Mann'. Beiden opereren voortaan vanuit een eigen wetenschapshaven van het VLIZ in Oostende.

"De wereld kijkt er ook naar. We zijn de eersten die zo'n groot onbemand vaartuig gaan inzetten specifiek voor wetenschappelijke doeleinden. Het is state of the art, innovatief, veilig, maar ook qua accommodatie en apparatuur aan boord. Het is een revolutie in de oceaanobservaties en we gaan dus vanuit Vlaanderen gaan pionieren", zegt Jan Mees van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Vlaams Minister van Zeevisserij Hilde Crevits : "Ik ben apetrots dat we hier vandaag een wetenschapshaven kunnen openen. We zijn top in de wereld als het gaat over onderzoeksinfrastructuur op zee. We tonen dat hier met de twee nieuwe boten die ingewijd worden."