Met verwachte regenval tot gemiddeld 10 liter per vierkante meter, lokaal zelfs oplopend tot 20 of 25 liter, blijft waakzaamheid geboden. Deze neerslag kan het waterpeil doen stijgen, waardoor de Vlaamse Waterweg proactief de winterdijk in het Blankaartbekken afgelopen weekend heeft hersteld. De druk van het water veroorzaakte kleine lekken, en dit preventieve herstel moet problemen voorkomen. Het is raadzaam alert te blijven gezien de verwachte weersomstandigheden.