"Ook de bewoners en de familie van de bewoners klagen over het feit dat de taken door de zorgkundigen niet altijd kunnen worden uitgevoerd binnen de termijnen die zij nodig achten. Dus ik denk dat het tijd is om nu in te grijpen. Anders wordt het straks een bloedbad", zegt Frederic Mortier van oppositiepartij Vooruit Waregem.

Volgens het stadsbestuur is de onvrede niet toegenomen en zijn al wat aanpassingen gebeurd. Eind maart komt er een evaluatie, maar zo lang wil oppositiepartij Vooruit niet wachten.