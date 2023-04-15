Parket seponeert acht op de tien phishingzaken
Het parket van West-Vlaanderen seponeert acht op de tien phishingzaken. Er gebeurt dus vaak niets mee. Bij phishing stelen criminelen je bankgegevens via e-mail of via whatsapp. Of het gerecht een onderzoek opent naar de oplichters, hangt in ons land trouwens sterk af van de provincie waarin je woont.
Vorig jaar zijn er ruim 11.000 dossiers binnengekomen bij de parketten, waarvan een vijfde bij het parket van West-Vlaanderen. Toch volgt er in 8 op de 10 gevallen geen onderzoek. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Alexander Van Hoecke opvroeg aan minister Verlinden. "Phishing gebeurt heel vaak vanuit het buitenland en het is heel moeilijk om die daders op te sporen. Toch zijn er zaken die onderzocht kunnen worden en waarbij de daders wel gevat kunnen worden. Maar dan zegt de procureur des Konings van West-Vlaanderen dat hij weet heeft van bepaalde parketten die zouden seponeren omwille van een politiek signaal. Ze zouden dus niet per se moeten seponeren, maar ze hebben de middelen en mankracht niet."
Lukraak gekozen grens
In West-Vlaanderen geldt daarom sinds twee jaar een ondergrens van 2.500 euro aan gestolen geld. Bij sommige andere parketten onderzoeken ze bijvoorbeeld pas vanaf 10.000 euro. Minister Verlinden wil dat er volgend jaar bij alle parketten een ondergrens van 2.500 euro komt. "2.500 euro is niet voor iedereen hetzelfde. Voor iemand met een klein pensioen die 2.000 euro kwijt is aan phishing, kan dat een zware impact hebben. Ik vind dat het parket daar rekening mee moet houden en ervoor moet zorgen dat slachtoffers niet benadeeld mogen worden op basis vaneen lukraak gekozen financiële grens."