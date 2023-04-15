Vorig jaar zijn er ruim 11.000 dossiers binnengekomen bij de parketten, waarvan een vijfde bij het parket van West-Vlaanderen. Toch volgt er in 8 op de 10 gevallen geen onderzoek. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Alexander Van Hoecke opvroeg aan minister Verlinden. "Phishing gebeurt heel vaak vanuit het buitenland en het is heel moeilijk om die daders op te sporen. Toch zijn er zaken die onderzocht kunnen worden en waarbij de daders wel gevat kunnen worden. Maar dan zegt de procureur des Konings van West-Vlaanderen dat hij weet heeft van bepaalde parketten die zouden seponeren omwille van een politiek signaal. Ze zouden dus niet per se moeten seponeren, maar ze hebben de middelen en mankracht niet."