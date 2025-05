De parking is intussen bijna leeg, de attracties trekken nu naar de foor in Brugge. Maar in verschillende kranten reageren foorkramers kritisch over de nieuwe plek. Parking Broeltorens ligt buiten het circuit, waardoor er amper volk kwam, klinkt het.



Ook de watertaxi die bezoekers naar het plein moest brengen, bleek geen oplossing, door lange wachttijden.



Stad Kortrijk belooft dat het volgend jaar beter zal zijn, dan zullen er meer attracties kunnen staan op de nieuwe boulevard tussen het Nelson Mandelaplein en het nieuwe Conservatoriumpark.