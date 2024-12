De kermiscultuur in Frankrijk en België kent zijn wortels in de middeleeuwse tradities van reizende acrobaten en kermissen. Pas aan het einde van de 19e eeuw ontwikkelen de kermissen in België en Frankrijk zich tot hoe we ze vandaag kennen, met eetkraampjes, kansspelen en draaimolens.

Kermissen zijn ook toegankelijk voor een breed publiek en trekken elk jaar opnieuw duizenden bezoekers. In België gaat het vooral over de kermissen in Luik, Antwerpen en Brussel. De Franse kermissen 'foire du Trône' in Parijs en de kermissen van Rijsel en Straatsburg behoren tot de grootste kermissen wereldwijd.