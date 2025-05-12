In vier jaar tijd zijn er in onze provincie bijna 200 vrijwilligers minder bij de brandweer. In Zone 1 daalde het aantal vrijwilligers van 390 in 2020 naar 363 in 2024. In hulpverleningszone Midwest ging het van 598 naar 561, in Fluvia van 630 naar 557 en in de Westhoek van 848 naar 790.

"Posten ondernemen intussen zelf al initiatieven om meer vrijwilligers aan te trekken. Zo zette brandweerpost Gistel onlangs nog een wervingscampagne op poten. Dit was echter ook de aanleiding van Demon zijn schriftelijke vraag aan de minister. “Jammer genoeg volstaan dergelijke lokale initiatieven niet, er is nood aan een brede en structurele aanpak.”, zegt Franky Demon.

