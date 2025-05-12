Overheid wil tekort aan brandweervrijwilligers aanpakken
Er zijn plannen om iets te doen aan het dalende aantal vrijwillige brandweermensen. Dat blijkt uit een vraag van kamerlid Franky Demon aan minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
In vier jaar tijd zijn er in onze provincie bijna 200 vrijwilligers minder bij de brandweer. In Zone 1 daalde het aantal vrijwilligers van 390 in 2020 naar 363 in 2024. In hulpverleningszone Midwest ging het van 598 naar 561, in Fluvia van 630 naar 557 en in de Westhoek van 848 naar 790.
"Posten ondernemen intussen zelf al initiatieven om meer vrijwilligers aan te trekken. Zo zette brandweerpost Gistel onlangs nog een wervingscampagne op poten. Dit was echter ook de aanleiding van Demon zijn schriftelijke vraag aan de minister. “Jammer genoeg volstaan dergelijke lokale initiatieven niet, er is nood aan een brede en structurele aanpak.”, zegt Franky Demon.
Opleiding
Het probleem heeft vaak met de opleiding te maken. Er zijn wel kandidaten, maar er zijn er te weinig die een diploma behalen. "Het zijn verontrustende cijfers,” aldus Demon. “We moeten nagaan waarom zoveel mensen afhaken of niet in staat zijn om hun attest te behalen. Er is het engagement om zich te melden als vrijwillig brandweerlied, dus we moeten het traject nader bekijken. Dit echter zonder in te boeten op kwaliteit.”
Daarom wil de regering ervoor zorgen dat mensen met minder opleiding toch bepaalde taken kunnen doen, als chauffeur bijvoorbeeld. “In het regeerakkoord hebben we afgesproken om werk te maken van een Vrijwilliger 2.0. Concreet wil dit zeggen dat we de takenpakketten gaan differentiëren en ervoor gaan zorgen dat mensen met minder opleidingsuren toch bepaalde taken als vrijwillig brandweerman kunnen opnemen. Een voorbeeld hiervan is de logistieke ondersteuning, zoals chauffeurs.”
Demon vraagt dat de regering snel verder vorderingen maakt op dit punt.