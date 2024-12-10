Aanmelden
Nieuws
Brugge Ieper

Over­be­vol­king gevan­ge­nis­sen : Staf­hou­ders bezoe­ken opnieuw gevangenissen

2023-07-28 00:00:00 - Overleg over overbevolking in West-Vlaamse gevangenissen: 'opnieuw meer grondslapers'

De Belgische stafhouders, de hoofden van de lokale balies van advocaten, gaan vandaag op bezoek in verschillende gevangenissen. De stafhouders willen op die manier de problematische detentieomstandigheden in ons land aan de kaak stellen. Eerder gingen ze ook al op bezoek in Brugge en Ieper.

Sinds vorig jaar hebben stafhouders het recht om zonder toestemming van de minister van Justitie de gevangenissen binnen hun rechtsgebied te bezoeken. Net als vorig jaar oefenen de baliehoofden dat recht vandaag collectief uit ter gelegenheid van de Europese 'Dag van de Rechten van de Mens'.

"De overbevolking en flagrant onvoldoende toegang tot gezondheidszorg zijn enkele schrijnende problemen waarmee de Belgische gevangenissen kampen."

Belangenorganisatie Advocaat.be

"België is al meermaals veroordeeld door internationale instanties vanwege schendingen van de mensenrechten. Hoewel de wet én het Europees mensenrechtenverdrag gevangenen een gelijkwaardige gezondheidszorg en een menswaardige behandeling garanderen, blijft de werkelijkheid mijlenver achter," zeggen de stafhouders. "De kloof tussen recht en praktijk is onmiskenbaar en onaanvaardbaar."

De bezoeken aan de gevangenissen gebeuren volgens Advocaat.be in alle onafhankelijkheid. Achteraf worden de bevindingen van de stafhouders gebundeld in een rapport. In het rapport van vorig jaar stond onder meer te lezen dat de meeste gevangenissen in een "erbarmelijke staat" verkeren. De isolatiecellen in Gent, Antwerpen en Dendermonde werden "mensonwaardig" genoemd.

Ons land telt in totaal 39 gevangenissen. Vandaag zitten er 13.613 gedetineerden opgesloten, hoewel er maar plaats is voor 11.098 mensen. De overbevolkingsgraad bedraagt dus ruim 18 procent. 

Gevangenis Ieper
Nieuws

Advocaten voeren actie tegen overbevolking in gevangenissen van Brugge en Ieper

Bij gebrek aan voldoende bedden slapen 600 gedetineerden voorlopig met hun matras op de grond. Daarnaast is er volgens Advocaat.be ook nog eens een groot tekort aan medisch personeel.

Belga
Gevangenis Brugge Gevangenis Ieper

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

310 BB LINKS gevangenissen

Meer dan 500 grondslapers in Belgische gevangenissen
Actie gevangenis ieper

Weer meer grondslapers in gevangenissen, vakbond dreigt met acties
Actie gevangenis ieper

Gevangenisdirecteurs en personeel voeren actie aan gevangenispoorten
310 BB LINKS gevangenissen

Overvolle cellen, overwerkt personeel: gevangenisdirecteurs komen in actie
Gevangenis Ieper 1

Annick Lambrecht trekt aan alarmbel over werkdruk bij cipiers: “Ze werken keihard voor onze veiligheid”
2021-10-05 00:00:00 - Meeste huwelijken voltrokken in Brugse gevangenis

Ontsnapte gevangene heeft zich aangemeld bij de politie van Dendermonde
Aanmelden