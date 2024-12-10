Overbevolking gevangenissen : Stafhouders bezoeken opnieuw gevangenissen
De Belgische stafhouders, de hoofden van de lokale balies van advocaten, gaan vandaag op bezoek in verschillende gevangenissen. De stafhouders willen op die manier de problematische detentieomstandigheden in ons land aan de kaak stellen. Eerder gingen ze ook al op bezoek in Brugge en Ieper.
Sinds vorig jaar hebben stafhouders het recht om zonder toestemming van de minister van Justitie de gevangenissen binnen hun rechtsgebied te bezoeken. Net als vorig jaar oefenen de baliehoofden dat recht vandaag collectief uit ter gelegenheid van de Europese 'Dag van de Rechten van de Mens'.
"De overbevolking en flagrant onvoldoende toegang tot gezondheidszorg zijn enkele schrijnende problemen waarmee de Belgische gevangenissen kampen."
"België is al meermaals veroordeeld door internationale instanties vanwege schendingen van de mensenrechten. Hoewel de wet én het Europees mensenrechtenverdrag gevangenen een gelijkwaardige gezondheidszorg en een menswaardige behandeling garanderen, blijft de werkelijkheid mijlenver achter," zeggen de stafhouders. "De kloof tussen recht en praktijk is onmiskenbaar en onaanvaardbaar."
De bezoeken aan de gevangenissen gebeuren volgens Advocaat.be in alle onafhankelijkheid. Achteraf worden de bevindingen van de stafhouders gebundeld in een rapport. In het rapport van vorig jaar stond onder meer te lezen dat de meeste gevangenissen in een "erbarmelijke staat" verkeren. De isolatiecellen in Gent, Antwerpen en Dendermonde werden "mensonwaardig" genoemd.
Ons land telt in totaal 39 gevangenissen. Vandaag zitten er 13.613 gedetineerden opgesloten, hoewel er maar plaats is voor 11.098 mensen. De overbevolkingsgraad bedraagt dus ruim 18 procent.
Bij gebrek aan voldoende bedden slapen 600 gedetineerden voorlopig met hun matras op de grond. Daarnaast is er volgens Advocaat.be ook nog eens een groot tekort aan medisch personeel.