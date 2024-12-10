De bezoeken aan de gevangenissen gebeuren volgens Advocaat.be in alle onafhankelijkheid. Achteraf worden de bevindingen van de stafhouders gebundeld in een rapport. In het rapport van vorig jaar stond onder meer te lezen dat de meeste gevangenissen in een "erbarmelijke staat" verkeren. De isolatiecellen in Gent, Antwerpen en Dendermonde werden "mensonwaardig" genoemd.

Ons land telt in totaal 39 gevangenissen. Vandaag zitten er 13.613 gedetineerden opgesloten, hoewel er maar plaats is voor 11.098 mensen. De overbevolkingsgraad bedraagt dus ruim 18 procent.