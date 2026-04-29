De foto werd ontdekt tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling EARLY GAZE in het FOMU in Antwerpen. Volgens historicus Herman Van Goethem gaat het om een uitzonderlijk document. “Kortrijk werd in die periode amper gefotografeerd. Dit beeld van meer dan 170 jaar oud vertelt bovendien veel over het leven in de stad toen”, zegt hij.

Op de foto zijn volgens Van Goethem duidelijke sporen van de maatschappelijke evolutie zichtbaar. “De Franstalige handelsnamen tonen hoe sterk de bourgeoisie toen aanwezig was in Kortrijk. Tegelijk zie je ook een ‘drukkery’ die zich in het Nederlands profileert. Dat wijst op de opkomst van de Vlaamse beweging.”

De opname werd gemaakt door de Britse fotograaf Egbert Moxham, een

vroege pionier van de fotografie. “Hij wilde de Vlaamse middeleeuwse

steden vastleggen voor een Brits publiek”, aldus Van Goethem.