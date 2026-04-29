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Fotoverzamelaars Herman Van Goethem en Philippe Janssens hebben de oudste bekende foto van Kortrijk op papier ontdekt. De opname van de Grote Markt met de Sint-Maartenskerk op de achtergrond dateert uit 1854 of 1855. Kortrijkzanen kunnen vanaf vandaag gratis een afdruk van het historische beeld ophalen bij Visit Kortrijk.
De foto werd ontdekt tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling EARLY GAZE in het FOMU in Antwerpen. Volgens historicus Herman Van Goethem gaat het om een uitzonderlijk document. “Kortrijk werd in die periode amper gefotografeerd. Dit beeld van meer dan 170 jaar oud vertelt bovendien veel over het leven in de stad toen”, zegt hij.
Op de foto zijn volgens Van Goethem duidelijke sporen van de maatschappelijke evolutie zichtbaar. “De Franstalige handelsnamen tonen hoe sterk de bourgeoisie toen aanwezig was in Kortrijk. Tegelijk zie je ook een ‘drukkery’ die zich in het Nederlands profileert. Dat wijst op de opkomst van de Vlaamse beweging.”
De opname werd gemaakt door de Britse fotograaf Egbert Moxham, een
vroege pionier van de fotografie. “Hij wilde de Vlaamse middeleeuwse
steden vastleggen voor een Brits publiek”, aldus Van Goethem.
Gratis voor inwoners van Kortrijk
Van de foto werden 499 afdrukken gemaakt. Die zijn gratis beschikbaar voor inwoners van Kortrijk bij Visit Kortrijk. Burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens kregen vandaag symbolisch de eerste exemplaren overhandigd op de Grote Markt, exact waar de foto destijds werd genomen.
“Kortrijk heeft een bijzonder rijke geschiedenis”, zeggen Vandenberghe en Maddens. “Het is fantastisch dat inwoners nu zelf een stukje van dat verleden in handen kunnen krijgen.”
Ook projectontwikkelaar Philippe Janssens, die meewerkte aan de ontdekking, benadrukt het belang van erfgoed. “Het is belangrijk om te weten op welke fundamenten we verder bouwen. Daarom willen we deze ontdekking delen met het grote publiek.”
Een levensgrote afdruk van de foto krijgt later ook een plaats in de nieuwe stadswijk Nieuw Overleie.