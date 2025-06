Daarom besloot de papa van Emily Ter Loo op te richten: een project waarbij ouders hun zorgbudgetten samenleggen. “We proberen inderdaad met de ouders van de 14 bewoners die hier nu wonen, alle budgetten samen te leggen, en daarmee eigenlijk de basiszorg te financieren. We moeten daar heel creatief mee omgaan, want we komen zeker niet volledig rond. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nog niet alle weekends kunnen open zijn.”

Daarom organiseert Ter Loo deze zomer onder meer een fietstocht, een concert en een oldtimerrit. Zo hopen Astrid, Emily en hun vrienden om extra geld in het laatje te krijgen.