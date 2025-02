De omzet kwam vorig jaar uit op 946,6 miljoen euro, een daling met 10 procent, maar in lijn met de prognoses van analisten.

Dalingen door "zwakke marktomstandigheden" in de rest van de wereld deden een stijging van de inkomsten in Noord- en Zuid-Amerika teniet, licht Barco toe. Daar was er vooral groei bij de takken medische beeldvorming en entertainment (projectoren voor bioscopen en evenementen), maar ook de divisie die vergaderzalen en controlekamers voor bedrijven ontwikkelt ging er op vooruit.