Kortrijk Spiere-Helkijn

Nieu­we Ame­ri­kaan­se ambas­sa­deur bezoekt Bar­co en Stow

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan twee West-Vlaamse bedrijven die ook in de States actief zijn: Stow in Spiere-Helkijn en Barco in Kortrijk.

Bill White doet de bezoeken samen met ondernemersorganisatie VOKA West-Vlaanderen. Ons land is een belangrijke handelspartner van de Verenigde Staten, en White wil die economische relaties nog versterken.

Barco

