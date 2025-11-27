Nieuwe Amerikaanse ambassadeur bezoekt Barco en Stow
De nieuwe Amerikaanse ambassadeur heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan twee West-Vlaamse bedrijven die ook in de States actief zijn: Stow in Spiere-Helkijn en Barco in Kortrijk.
Bill White doet de bezoeken samen met ondernemersorganisatie VOKA West-Vlaanderen. Ons land is een belangrijke handelspartner van de Verenigde Staten, en White wil die economische relaties nog versterken.
Davy Vercamer