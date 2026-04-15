Koning Filip houdt eco­no­mi­sche mis­sie in eigen land, hij bezoekt ook Barco

Dag 2 van de economische missie van koning Filip in eigen land. Gisteren bezocht hij enkele bedrijven in Wallonië, vandaag is Vlaanderen aan de beurt.

Samen met 40 bedrijfsleiders gaat koning Filip vandaag onder meer langs bij technologiebedrijf Barco in Kortrijk en Renson in Kruisem, specialist in zonwering. Met z’n bezoek wil de koning de samenwerking tussen de Vlaamse en de Waalse economie versterken.

In een context van een onzekere internationale conjunctuur, is het essentieel om onze veerkracht te vergroten, zowel op nationaal als op Europees niveau", klinkt het bij het paleis.

Complementaire troeven

De binnenlandse missie vertrekt vanuit de vaststelling dat Vlaanderen en Wallonië in feite elkaars belangrijkste handelspartners zijn. Voor Wallonië is Vlaanderen veruit de belangrijkste afzetmarkt, dubbel zo groot als Frankrijk. En ook voor Vlaanderen is Wallonië de op een na belangrijkste afzetmarkt, net na Brussel en voor Duitsland. Een ruime meerderheid (85 procent) van de Belgische bedrijven is aan beide kanten van de taalgrens actief, maar toch "is er nog ruimte voor uitbreiding om het potentieel van ons economisch en industrieel weefsel maximaal te benutten", zeggen de initiatiefnemers. Voka wijst op de verschillende behoeften en troeven van elke regio, die vaak complementair zijn. "Vlaamse ondernemers zijn op zoek naar beschikbare ruimte en arbeidskrachten, aan Waalse kant zoekt men investeringskapitaal en expertise."

