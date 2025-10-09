Barco boekte een omzet in het derde kwartaal van 227 miljoen euro: 2 procent meer dan een jaar eerder. Vooral de entertainmentactiviteiten deden het goed. Barco is een belangrijke producent van laserprojectoren en schermen voor bioscopen.

De bestellingen in het derde kwartaal bedroegen 222 miljoen euro. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. Barco wijst op herstel in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en een zwakkere markt in Noord- en Zuid-Amerika. Het orderboek bedraagt ruim 539 miljoen euro: een groei van 2 procent op jaarbasis.

Barco herhaalt de verwachtingen voor heel 2025.