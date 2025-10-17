Na drie jaar is het Experience Center volledig vernieuwd. Bezoekers ontdekken er de allernieuwste technologieën voor entertainment, een volledig nagebouwde commandoruimte en een medische afdeling, met geavanceerde schermen, en AI-assistentietoepassingen voor artsen. Het pronkstuk is een gloednieuw 3D-scherm waarvoor je geen bril meer nodig hebt.

Medische sector

Inge Govaerts, Barco: “Een 3D-scherm zonder bril, dat is natuurlijk fantastisch. Wij hebben nu twee van die toestellen staan in ons Experience Center en zijn dat volop aan het uitrollen. We gaan dat voornamelijk inzetten in de medische sector. Artsen kunnen, met de hulp van die 3D-beelden, patiënten duidelijk tonen waar bijvoorbeeld een tumor zich bevindt, en hoe ze die zullen opereren. Zo kunnen ze veel beter uitleggen wat er aan de hand is en welke stappen ze gaan ondernemen.”