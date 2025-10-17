13°C
Kortrijk

Van AI tot 3D-zon­der-bril: Bar­co her­o­pent zijn ver­nieuwd Expe­rien­ce Center

In Kortrijk heeft burgemeester Ruth Vandenberghe, samen met CEO An Steegen het nieuwe Barco Experience Centrum geopend. Daar toont de het bedrijf al z’n nieuwste technologieën aan hun klanten.

Na drie jaar is het Experience Center volledig vernieuwd. Bezoekers ontdekken er de allernieuwste technologieën voor entertainment, een volledig nagebouwde commandoruimte en een medische afdeling, met geavanceerde schermen, en AI-assistentietoepassingen voor artsen. Het pronkstuk is een gloednieuw 3D-scherm waarvoor je geen bril meer nodig hebt.

Medische sector

Inge Govaerts, Barco: “Een 3D-scherm zonder bril, dat is natuurlijk fantastisch. Wij hebben nu twee van die toestellen staan in ons Experience Center en zijn dat volop aan het uitrollen. We gaan dat voornamelijk inzetten in de medische sector. Artsen kunnen, met de hulp van die 3D-beelden, patiënten duidelijk tonen waar bijvoorbeeld een tumor zich bevindt, en hoe ze die zullen opereren. Zo kunnen ze veel beter uitleggen wat er aan de hand is en welke stappen ze gaan ondernemen.”

Barco2
Barco3
Barco4
De redactie
Barco

