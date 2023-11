Burgemeester Gerard Liefooghe van Alveringem vraagt dat mensen de zandzakjes zelf terugbrengen.



"Wij hebben een oproep gedaan aan de inwoners om zelf de zandzakjes terug binnen te brengen", zegt de burgemeester.



"Behalve de mensen die niet kunnen, die geen auto of karretje ofzo hebben. De bedoeling is ze dan te laten ophalen door een bedrijf die ze in de schredder zal steken om zakjes en zand te scheiden."