Bovendien vormen ze een belangrijke schakel in de strijd tegen criminaliteit, klinkt het. "We zetten enorm in op nieuwe technologieën, maar we zijn weinig zonder de expertise van onze honden", zegt Karl Heeren van de politie Antwerpen.

"De honden zijn een enorme meerwaarde, zowel in de handhaving van de openbare orde als in de bestrijding of detectie van drugs."