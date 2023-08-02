Aan het stadsbestuur van Kortrijk:

Inleiding

Wij hebben besloten om deze brief op te stellen na het horen van enkele geplandeveranderingen in de komende legislatuur. Over deze veranderingen hebben wij onze bedenkingen en bezorgdheden. Dat zullen we formuleren in deze brief.

Energie- en waterkosten

Een grote geplande verandering is de stijging van de energie- en waterkosten die wij als verenigingen zullen moeten betalen. Momenteel betalen wij 20% van onze energie- en waterkosten. Dit zou in de toekomst 100% worden. Voor ons is dit een grote financiële last.

Velen onder ons hebben daarnaast gebouwen die niet goed geïsoleerd en niet energiezuinig zijn. Hieraan kunnen wij als Chiro’s heel weinig aan doen. Maar toch zullen we hiervoor gestraft worden.

Voor veel van onze Chiro’s zorgt deze verandering voor een heel grote kost waar wij niet zomaar het budget voor kunnen vinden. Deze extra kost zal moeten worden betaald aan de hand van extra kasacties of door een stijging in het lidgeld. Beide zijn geen goede opties.

Bij kasacties moeten we steeds meer tijd vragen aan de vrijwilligers in onze Chiro’s om zo’n acties te organiseren en waar te maken. Ook vragen we steeds meer aan de ouders van onze leden om bij te dragen aan onze Chiro’s.

Ons lidgeld is de laatste jaren al gestegen door hogere prijzen. Dit nog verder verhogen is ook geen goede optie. Dit verhoogt de drempel om lid te worden of te blijven van de Chiro. Volgens ons is het de bedoeling om deze drempel zo laag mogelijk te houden.

Het is belangrijk dat de koopkracht van jeugdverenigingen niet daalt. Door deze stijging in kosten die wij moeten betalen zal onze koopkracht onvermijdelijk dalen. Dit zou voor onze Chiro’s ingrijpend zijn.

Renovatiesubsidie

Een andere geplande verandering is het wegvallen van de renovatiesubsidie voor jeugdverenigingen in een niet-stadsgebouw. In Kortrijk zijn er enkele Chiro’s die een eigen gebouw hebben. Voor hen zal Stad Kortrijk dus niet meer tussenkomen bij renovaties.

Voor deze Chiro’s is dit een zware bijkomende kost. Dit zal op lange termijn ingrijpende gevolgen hebben. Door de hoge renovatiekosten zullen noodzakelijke werken telkens uitgesteld worden. Dit zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze Chirolokalen daalt.

Sommigen van ons hebben al een Chirolokaal dat in slechte staat verkeert. Een daling van de kwaliteit van de lokalen moet dus absoluut vermeden worden. Ook hierdoor zullen er dus meer kasacties georganiseerd moeten worden of zal het lidgeld verhoogd moeten worden. Alles zal dus weer terecht komen op de vrijwilligers van de Chiro’s of op de ouders van de leden. Ook deze verandering zal sterk doorwegen op de koopkracht van de Chiro’s.

Andere voordelen

Daarnaast vernamen wij dat voordelen zoals gratis vuilophaal en gratis pmd-zakken misschien zouden wegvallen. Ook dit zet alweer extra druk op de Chiro en haar vrijwilligers.

Besluit

Wij vinden al deze beslissingen heel spijtig. Volgens ons zijn de veranderingen drastisch. Het gaat hier namelijk over een stijging van onze bijdrage van 20% naar 100% bij energie- en waterkosten en over een volledige afschaffing van de renovatiesubsidie. Dit zijn zaken die zullen zorgen voor grote problemen in onze Chiro’s. Wij roepen het stadsbestuur op om deze beslissingen te herzien in het belang van alle Kortrijkse jeugdverenigingen.