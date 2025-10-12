Miguel Gheysens, schepen van Jeugd Ieper: “Vanmorgen zijn er bommetjes gegooid en is er wat vuurwerk afgestoken. Maar het ging om een groep jongeren die niet is aangesloten bij een jeugdvereniging. Die eigenlijk de boel verpesten voor alle anderen die het goed bedoelen en er wel een toffe dag willen van maken. Een spijtige zaak.”

Een gevaarlijke trend, vindt de stad die eraan denkt om de politie opnieuw strenger te laten controleren bij zulke evenementen. “Ik vrees er wel voor dat dit de aanzet is om de 100 dagen op die manier te starten. Maar we gaan er alles aan doen als stadsbestuur, om dit, samen met de jeugddienst in de kiem te smoren. De 100 dagen moet een tof moment zijn voor onze jeugd.”