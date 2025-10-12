15°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Vuur­werk en bom­me­tjes ont­sie­ren Dag van de Jeugd­be­we­ging in Ieper

Vuurwerk ieper

In Ieper is de dag van de jeugdbeweging vanmorgen ontsierd door jongeren die bommetjes gooiden en gevaarlijk vuurwerk afstaken op de openluchtfuif met ontbijt. De stad denkt eraan om opnieuw strenger op te treden, zoals bij de vorige 100 dagen-viering. Toen mocht de politie gerichte controles en fouilleringen doen.

Miguel Gheysens, schepen van Jeugd Ieper: “Vanmorgen zijn er bommetjes gegooid en is er wat vuurwerk afgestoken. Maar het ging om een groep jongeren die niet is aangesloten bij een jeugdvereniging. Die eigenlijk de boel verpesten voor alle anderen die het goed bedoelen en er wel een toffe dag willen van maken. Een spijtige zaak.”

Een gevaarlijke trend, vindt de stad die eraan denkt om de politie opnieuw strenger te laten controleren bij zulke evenementen. “Ik vrees er wel voor dat dit de aanzet is om de 100 dagen op die manier te starten. Maar we gaan er alles aan doen als stadsbestuur, om dit, samen met de jeugddienst in de kiem te smoren. De 100 dagen moet een tof moment zijn voor onze jeugd.”

2020-05-23 00:00:00 - KSA Kuurne hervat als eerste activiteiten
Nieuws

Dag van de Jeugdbeweging: "engagement het hele jaar door"
Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Jeugdbeweging Dag van de jeugdbeweging

Meest gelezen

Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Vermist michael huynh minh
Nieuws

Vermist: wie heeft Michael Huynh Minh (56) uit Harelbeke gezien?
Bus De Lijn
Nieuws

“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Thermae2

Protest tegen gang van zaken in Thermae Palace dossier
Haven Zeebrugge

Acties loodsen: nog 120 wachtende schepen
2020-05-23 00:00:00 - KSA Kuurne hervat als eerste activiteiten

Dag van de Jeugdbeweging: "engagement het hele jaar door"
Actie gevangenis ieper

Weer meer grondslapers in gevangenissen, vakbond dreigt met acties
Youcadag

Van schoolbanken naar keuken van driesterrenrestaurant Boury voor Youca Action Day
Powerstation

Howest-studenten blinken uit op Ecodesign Awards 2025
Aanmelden