Vrijwilligers van de negen grote jeugdbewegingen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, het Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Kamino, zetten hun schouders onder het initiatief. Veel van hen zien hun ledenaantallen al enkele jaren stilaan dalen. De koepels van de bewegingen willen de dag dan ook aangrijpen om aandacht te vragen voor de uitdagingen waarmee zij en hun lokale groepen te maken krijgen. "Jeugdbeweging is echt de moeite voor iedereen, daarom willen we die ook zo laagdrempelig mogelijk maken", aldus Germijns. "We vragen daarom niet alleen aan de Vlaamse en federale overheden, maar ook aan de lokale besturen, om te blijven inzetten op jeugdbewegingen om jeugdwerk toegankelijker te maken.”