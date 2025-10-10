Dag van de Jeugdbeweging: “engagement het hele jaar door”
Negen jeugdbewegingen vieren vandaag de 25ste editie van de Dag van de Jeugdbeweging. Ze pakken opnieuw uit met meer dan tweehonderd activiteiten, maar vragen ook aandacht voor de uitdagingen waarmee jeugdbewegingen te kampen krijgen.
Op verschillende plaatsen kun je vandaag gaan ontbijten, live optredens meepikken, zich uitleven tijdens massaspelen of op een van de andere tweehonderd evenementen. "Die initiatieven worden georganiseerd door vrijwilligers en lokale leiding en leden", zegt Marij Germijns, coördinator bij Chirojeugd Vlaanderen vzw. "Hun engagement is niet alleen tijdens de dag van de jeugdbeweging, maar ook heel het jaar door van onschatbare waarde voor de jeugdbeweging."
Dalend ledenaantal
Vrijwilligers van de negen grote jeugdbewegingen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, het Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Kamino, zetten hun schouders onder het initiatief. Veel van hen zien hun ledenaantallen al enkele jaren stilaan dalen. De koepels van de bewegingen willen de dag dan ook aangrijpen om aandacht te vragen voor de uitdagingen waarmee zij en hun lokale groepen te maken krijgen. "Jeugdbeweging is echt de moeite voor iedereen, daarom willen we die ook zo laagdrempelig mogelijk maken", aldus Germijns. "We vragen daarom niet alleen aan de Vlaamse en federale overheden, maar ook aan de lokale besturen, om te blijven inzetten op jeugdbewegingen om jeugdwerk toegankelijker te maken.”