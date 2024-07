Toch is de benzinegenerator meegereisd naar de Ardennen, voor het geval de zonnepanelen niet genoeg stroom zouden leveren. Maar dat is voorlopig nog niet het geval geweest.

“In België kan het wel eens gebeuren dat het slecht weer is. Maar onze zonnepanelen nemen hoe dan ook energie op. We hebben ook een batterij die de hele dag energie verzamelt. Die staat al de hele tijd op 100%. Onze frigo's kunnen prima werken. We hebben er nog geen last van gehad dat zonnepanelen zijn 'uitgevallen' of dat we geen elektriciteit meer hadden”, besluit de leider.