De Padvinders van Sint-Joris in Izegem hebben een opvallende sjorconstructie gemaakt. Die was goed voor winst in een driedaagse sjorwedstrijd in Kampenhout.
De Izegemse padvinders sjorden een echte muziekdoos. Ze konden ook de melodie aanpassen en dus ook ter plaatse nieuwe muziek componeren. De jury beoordeelde de verschillende constructies op onder meer techniek en originaliteit en koos het Izegemse werk als het beste. Hun prijs blijft in het thema: ze winnen 500 euro aan sjorhout.
Jeroen Vercruysse