Kortrijk

Open Huis voor men­sen met eest­stoor­nis biedt avond­wer­king met steun van De Warm­ste Week

Espoir, het eerste Open Huis voor mensen met een eetstoornis in onze provincie, kan uitbreiden dankzij De Warmste Week. Espoir opende eind vorig jaar in Kortrijk. Ze bieden laagdrempelige hulp omdat de wachtlijsten in erkende herstelcentra heel lang zijn.

Hulp zoeken bij een eetstoornis, anorexia of boulimie bijvoorbeeld, is al een heel moeilijk te nemen horde. Maar ook hulp krijgen is niet vanzelfsprekend, stelde diëtiste Lotte De Clercq vorig jaar zelf vast: “We merken zelf bij de hulp die er is, dat er heel lange wachttijden zijn, zowel ambulant als voor opnames zijn de wachttijden soms gigantisch.”

Het open huis in Kortrijk wil voorkomen dat mensen met hun eetstoornis blijven zitten en er ook niet over praten. Met steun van de Warmste Week hebben ze nu een avondwerking en eten mensen met een eetstoornis samen. Ze koken er ook samen. Dat moet controleverlies, angst en isolement te doorbreken.

Eerste open huis voor mensen met een eetstoornis geopend in Kortrijk
