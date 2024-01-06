Hulp zoeken bij een eetstoornis, anorexia of boulimie bijvoorbeeld, is al een heel moeilijk te nemen horde. Maar ook hulp krijgen is niet vanzelfsprekend, stelde diëtiste Lotte De Clercq vorig jaar zelf vast: “We merken zelf bij de hulp die er is, dat er heel lange wachttijden zijn, zowel ambulant als voor opnames zijn de wachttijden soms gigantisch.”

Het open huis in Kortrijk wil voorkomen dat mensen met hun eetstoornis blijven zitten en er ook niet over praten. Met steun van de Warmste Week hebben ze nu een avondwerking en eten mensen met een eetstoornis samen. Ze koken er ook samen. Dat moet controleverlies, angst en isolement te doorbreken.