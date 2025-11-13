Per 100 ingezamelde euro moesten de medewerkers één kilometer wandelen, goed voor een tocht van 17,22 kilometer. “Alle collega’s binnen die straal zijn vertrokken,” zegt leraar Gilles Brouck. “Het concept daagde de leerlingen echt uit.”

Ook het directieteam wandelde mee. “De Warmste Week steunt mensen met onzichtbare ziektes. Met deze actie dragen we bij én maken we leerlingen bewust,” aldus campusdirecteur Dona Beunens. “We zijn trots op iedereen die heeft ‘meegevlamd’.”

