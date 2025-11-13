6°C
Waregem

Leer­lin­gen Sint-Pau­lus stu­ren lera­ren wan­de­len voor De Warm­ste Week

Hemelvaart

Aan Sint-Paulus campus Hemelvaart in Waregem hebben 42 leraren en opvoeders naar school gewandeld voor De Warmste Week. De actie bracht 1.722 euro op.

Per 100 ingezamelde euro moesten de medewerkers één kilometer wandelen, goed voor een tocht van 17,22 kilometer. “Alle collega’s binnen die straal zijn vertrokken,” zegt leraar Gilles Brouck. “Het concept daagde de leerlingen echt uit.”

Ook het directieteam wandelde mee. “De Warmste Week steunt mensen met onzichtbare ziektes. Met deze actie dragen we bij én maken we leerlingen bewust,” aldus campusdirecteur Dona Beunens. “We zijn trots op iedereen die heeft ‘meegevlamd’.”

In het holst van de nacht

Opvoeder Irene Huyghelier startte het vroegst: om 4.15 uur begon ze aan haar 16 kilometer. “Ik was blij toen ik de rode loper zag,” lacht ze. “Gelukkig heb ik al wat KSA-wandeltochten achter de rug.”

De redactie
De Warmste Week

