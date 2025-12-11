Vanuit Menen wordt live radio gemaakt op de lokale radiozender Jess FM. Plaatjes aanvragen en acties organiseren, het kan allemaal. En het geld, wellicht meer dan 10.000 euro, gaat naar De Warmste Week. Yannick Neve, Radio Jess FM: “Zeker de laatste twee dagen, vrijdag en zaterdag, trekken we helemaal door. De Warmste Nacht gaan we doen, 24 uur radio, vanuit onze container.”

Kasper Vandecasteele, schepen van Beleving en Participatie Menen: “Het was een jaar eens boven de 10.000, vorig jaar net onder de 10.000. Ik gok altijd op 5.000 euro. En als het meer is, ben ik blij. We zien wel hoe het uitdraait.”