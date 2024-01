De wachtlijsten voor een opname in het ziekenhuis of een erkend herstelcentrum zijn erg lang. Het is ook moeilijk om buiten het ziekenhuis gespecialiseerde hulp te vinden. Diëtiste Lotte De Clercq hoopt die kloof te dichten met laagdrempelige hulp in de vorm van een open huis.

Lotte De Clercq opent met Espoir het eerste open huis van West-Vlaanderen, in Kortrijk. Espoir moet mensen met een eetstoornis ondersteuning bieden. Mensen die kampen met anorexia, boulimie of een andere eetstoornis kunnen vanaf volgende week in het open huis terecht om even te babbelen of gewoon wat tot rust te komen. Het is een laagdrempelige plek waar mensen zich veilig kunnen voelen en waar ze geholpen worden om de juiste zorg te vinden. Ook vrienden of familie van mensen met een eetstoornis zijn welkom.

Espoir wil de ontbrekende schakel in de hulp en begeleiding voor mensen die kampen met een eetstoornis zijn.