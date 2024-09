Lijn 1 werkt nauw samen met de huisartsen. Enerzijds merken huisartsen soms dat patiënten ook sociale problemen hebben en anderzijds merkt de sociale dienst dat sommige mensen medische zorg nodig hebben. Philippe De Coene, schepen van Sociale Zaken: “Het is nu net de bedoeling om via dit pilootproject, dat in Kortrijk het verst gevorderd is, om die twee werelden met elkaar in contact te brengen, eigenlijk om mensen veel beter te kunnen helpen. De medische sector doet eerste lijn. Wij doen sociale dienstverlening. En we zijn de kortste lijn tussen zorg en welzijn.”