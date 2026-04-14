Kijk. Zo zal het nieu­we zwem­bad in Oost­kamp eruit­zien: Ope­ning voor­zien tegen 2028

In Oostkamp wil de gemeente in het voorjaar van 2028 op de site van de Valkaart het nieuwe zwembad openen. Het oude zwembad van 1974, dat al een poos dicht is door betonrot, wordt volgend jaar gesloopt. Meteen daarop start dan de nieuwbouw. Het Oostkampse zwembad zal 11 miljoen euro kosten en krijgt een 25-meterbad en een instructiezwemkom met een in de diepte verstelbare vloer.

Midden 2024 al ging het zwembad van Oostkamp dicht. Jaarlijks gingen mensen er zowat 150.000 keer zwemmen. Pas nu is het gemeentebestuur klaar om met de nieuwe zwemkom uit te pakken. "We hebben natuurlijk wat getemporiseerd, omdat we gehoord hadden dat er Vlaamse subsidies op komst waren", zegt burgemeester Jan de Keyser. "Het zou heel gek zijn om uw snelheid op te drijven en dan zaken te mislopen."

Die Vlaamse subsidie waar Oostkamp lang op wacht, is goed voor 30 jaar lang 150.000 euro per jaar. Zwembaden zijn grote investeringen, maar Oostkamp heeft er 11 miljoen euro voor over want het zwembad wordt hard gemist. "Schoolzwemmen en leren zwemmen is essentieel voor de jeugd, die wens willen we ten volle ondersteunen", vertelt Sam van De Caveye, schepen van Sport. "Eerst en vooral een 25 meter bad en 10 meter breed, die we in 4 of 5 lengtes kunnen opsplitsen. Daarnaast ook een instructiebad die ons een beweegbare bodem geeft die zowel op 1m60 kan als helemaal naar boven. Daardoor kunnen we zowel tegemoetkomen aan onze kleuters als aan de noden van onze zwemclubs."

Het nieuwe zwembad komt op dezelfde site van De Valkaart, maar de hele zone wordt ook qua parking en mobiliteit heringericht. Het zwembad wordt heel toegankelijk, komt op de eerste verdieping en moet uiterst duurzaam zijn. Watermaatschappij Farys, die recent ook het zwembad in Beernem bouwde, begeleidt het project.

