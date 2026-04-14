Die Vlaamse subsidie waar Oostkamp lang op wacht, is goed voor 30 jaar lang 150.000 euro per jaar. Zwembaden zijn grote investeringen, maar Oostkamp heeft er 11 miljoen euro voor over want het zwembad wordt hard gemist. "Schoolzwemmen en leren zwemmen is essentieel voor de jeugd, die wens willen we ten volle ondersteunen", vertelt Sam van De Caveye, schepen van Sport. "Eerst en vooral een 25 meter bad en 10 meter breed, die we in 4 of 5 lengtes kunnen opsplitsen. Daarnaast ook een instructiebad die ons een beweegbare bodem geeft die zowel op 1m60 kan als helemaal naar boven. Daardoor kunnen we zowel tegemoetkomen aan onze kleuters als aan de noden van onze zwemclubs."



Het nieuwe zwembad komt op dezelfde site van De Valkaart, maar de hele zone wordt ook qua parking en mobiliteit heringericht. Het zwembad wordt heel toegankelijk, komt op de eerste verdieping en moet uiterst duurzaam zijn. Watermaatschappij Farys, die recent ook het zwembad in Beernem bouwde, begeleidt het project.