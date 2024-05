In de straat komen er groene ontmoetings- en zitplekjes. Daarnaast dient het grasplein in de Gelijkheidstraat als centrale ontmoetingsplek. Daar staat de hele maand mei een strandcabine met tafels en stoelen die de buurtbewoners kunnen gebruiken om samen te komen. Sinds kort staat er ook een rolstoeltoegankelijke babbelbank en een boombank. Het plein wordt voorlopig het 'plein zonder naam' genoemd, maar samen met de buurtbewoners gaat de Stad op zoek naar een nieuwe naam.

"Het Westerkwartier is een diverse en dynamische wijk in volle bloei. Ontmoetingsplaatsen creëren in de buurt is cruciaal om de bewoners dichter bij elkaar te brengen en te zorgen voor meer integratie. We lopen dit hele traject echt samen met de bewoners, die mee brainstormen en zelf beslissen hoe we hun wijk beter maken”, aldus burgemeester Bart Tommelein