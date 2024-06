“Tommelein zat tot twee weken geleden nog zelf in het parlement en daar heeft hij nooit die ‘demarche’ gedaan. Hij had daar perfect kunnen spreken met de regering over een gewettigde vraag. Hij heeft dat nooit gedaan en nu stuurt hij een open brief. Dat is een beetje de zwarte piet naar Brussel sturen”, klinkt het bij John Crombez, gemeenteraadslid voor Vooruit.