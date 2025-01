Oprichter en Managing Partner Peter De Keyzer van Growth Inc. : “De wereld van wetgeving en politiek verandert snel. Dat ondervinden bedrijven en organisaties elke dag. In dat snel veranderend landschap is een sterke kennis van het besluitvormingsproces en ervaring in strategie en communicatie van onschatbare waarde. Growth Inc. Is dan ook verheugd om Bart Tommelein te verwelkomen als senior advisor. Als voormalig staatssecretaris, viceminister-president en gewezen burgemeester van Oostende beschikt hij dan ook over een bijzonder rijke ervaring en netwerk op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Op die manier biedt hij dan ook een grote meerwaarde aan bedrijven en organisaties die zich door de huidige, complexe politieke context moeten navigeren.”