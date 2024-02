Vandaag verzamelen landbouwers met tractoren in Roeselare om actie te voeren. Twee colonnes verplaatsen zich op de R32 Rijksweg van het kruispunt Moorseelsesteenweg (Sterrebos) richting het op- en afrittencomplex van de E403 in Beveren. Maar ook in Oostduinkerke en in en rond de haven van Zeebrugge staan boze landbouwers.