Maar om de producten hier goedkoper te maken, moet Europa iets doen aan de productiekosten. "Wij hebben een procesbenadering. Dat wil zeggen dat Europa heel wat regeltjes oplegt. Dat heeft ook z’n voordelen, naar voedselveiligheid en dergelijke. Maar aan de andere kant hebben we de rest van de wereld die eigenlijk met een productbenadering zit. Als het eindproduct goed is, dan mogen ze verkopen. En dat heeft direct voor gevolg dat de productiekost veel lager is. En daar zit onze Europese landbouwer met een sterk economisch nadeel", volgens Vandorpe.

Hoe dan ook is dit een kantelpunt, klinkt het. Al is het afwachten of er ook effectief iets verandert voor de boeren.