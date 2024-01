Roeselare gaat in zee met “Beestjes in Nesten”, de organisatie die in Brugge de eerste dierenvoedselbank in onze provincie opgezet heeft. Vandaag kloppen 106 mensen bij de Brugse voedselbank aan. Marina Ryde, VZW Beestjes In Nesten: “Dat gaat in stijgende lijn in Brugge. We zien meer en meer aanvragen toekomen, omdat dierenvoeding heel duur aan het worden. De totale zorg voor het dier is een grote brok van de mensen hun budget.”