De schoolstrijd in Mesen blijft voor beroering zorgen. Gisteren brachten we het nieuws dat er een nieuwe lagere school in Mesen wordt opgericht. Dat is het gevolg van de commotie die ontstond toen de directeur van de Vrije Basisschool ‘De Kleine Ster’ aan de kant was geschoven. Mesen krijgt dus op 1 september twee scholen voor basisonderwijs.