Of het houten schip de Oostende 225 Siol nog een nieuwe rustplaats vindt of ooit als monument een opknapbeurt krijg, is nu de vraag. Eigenaar Willy Versluys krijgt het alvast niet over zijn hart om het te slopen. "Ik blijf er voor vechten. Ik hoop dat ik links of rechts wat steun krijg. Misschien via een crowdfunding."

De haven drong er al op aan om de Siol meteen na de krokusvakantie te slopen. Ook die deadline heeft het oude schip overleefd.