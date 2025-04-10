Onderhoudswerken op E403 tussen Roeselare en Moorsele veroorzaken maandenlang hinder
Archieffoto
Op de E403 tussen Roeselare-Rumbeke en Moorsele starten op maandag 23 maart grote onderhoudswerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het asfalt in de richting van Doornik. Door versmalde rijstroken in beide richtingen wordt vooral tijdens de spits aanzienlijke verkeershinder verwacht. De werken duren volgens de huidige planning tot eind juni.
Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 23 maart met voorbereidende werken op de E403 tussen Roeselare-Rumbeke en Moorsele. In een volgende fase wordt het asfalt in de richting van Doornik volledig vernieuwd.
Volgens Wegen en Verkeer gaat het om een grondige ingreep op een traject van enkele kilometers. “Over de volledige zone vernieuwen we zowel de toplaag als de onderlaag van het asfalt. Daarnaast vervangen we ook de betonnen stootbanden in de middenberm en de vangrails langs de zijkant,” klinkt het.
Verschillende fases
Om de werken mogelijk te maken, wordt het verkeer in verschillende fasen omgeleid. Eerst worden er doorsteken in de middenberm aangelegd zodat het verkeer tijdens de werken gedeeltelijk over de andere rijhelft kan rijden. Vanaf 3 april rijdt het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken.
“Vooral tijdens de ochtend- en avondspits verwachten we aanzienlijke vertragingen,” waarschuwt Wegen en Verkeer. Ter hoogte van de werf geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur, en aan de doorsteken in de middenberm 50 kilometer per uur.
Archieffoto
“Dankzij de vernieuwing verbeteren zowel het rijcomfort als de waterafvoer op dit deel van de E403.”
Tankstation blijft zo goed als hele tijd bereikbaar
De voorbereidingen lopen van 23 tot 28 maart. Op 28 maart worden betonnen afschermingen geplaatst, waarna het verkeer richting Brugge tijdelijk over één rijstrook op de pechstrook rijdt. Daarna blijven er in beide richtingen twee versmalde rijstroken beschikbaar tot het einde van de werken.
Het tankstation langs de snelweg blijft tijdens de werken bereikbaar, behalve wanneer de toplaag asfalt wordt aangelegd. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend.
Volgens Wegen en Verkeer moeten de werken zorgen voor een duurzamer wegdek en meer veiligheid. “Dankzij de vernieuwing verbeteren zowel het rijcomfort als de waterafvoer op dit deel van de E403.”
Als de weersomstandigheden meezitten, zijn de werken afgerond tegen eind juni.
Meer weten? Hier lees je meer details over de geplande werken.
Archieffoto