Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 23 maart met voorbereidende werken op de E403 tussen Roeselare-Rumbeke en Moorsele. In een volgende fase wordt het asfalt in de richting van Doornik volledig vernieuwd.

Volgens Wegen en Verkeer gaat het om een grondige ingreep op een traject van enkele kilometers. “Over de volledige zone vernieuwen we zowel de toplaag als de onderlaag van het asfalt. Daarnaast vervangen we ook de betonnen stootbanden in de middenberm en de vangrails langs de zijkant,” klinkt het.