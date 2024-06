Woensdagmorgen is er iets na 8 uur een arbeidsongeval gebeurd in een recyclage- en afvalverwerkend bedrijf aan de Vaartstraat in Wielsbeke. Het slachtoffer is een 49-jarige onderhoudstechnicus uit Waregem. Hij werd door een collega-operator aangetroffen, toen hij met zijn linkerarm vastzat in de doseerinstallatie van de productielijn.