Omzet REO Vei­ling met 10% gedaald dit jaar

REO Veiling

2025 was voor de REO Veiling een minder jaar, de omzet daalde met 10%. Nochtans lag de aanvoer van groenten en fruit een stuk hoger., vooral tomaten en aardbeien steken er bovenuit. Voor prei was het een minder goed jaar, maar witloof doet het nog slechter, met zelfs een halvering van de omzet.

Meer aanvoer van groenten en fruit dan het jaar ervoor en toch 10% minder omzet. Dat is het resultaat van de REO Veiling in 2025. Tomaten laten met 57 miljoen euro een omzetstijging van 7% optekenen en de aardbeien doen zelfs nog beter met een stijging van bijna 20%. "Tomaten en aardbeien waren twee producten die het dit jaar wel goed gedaan hebben, die hun prijs gehouden hebben. We zien dat de consumptie jaar na jaar verhoogt. We hebben topkwaliteit binnen de Belgische en Europese markt", zegt Dirk Declercq, voorzitter van de REO Veiling. 

Waar het slecht gaat, is bij de prei en het witloof. West-Vlaanderen is nochtans de preiregio, maar de prei zakte met 18%. En ook het witloof kreeg klappen, daar zakte de omzet met maar liefst 48%. "Prei heeft het lang moeilijk gehad door de weersomstandigheden. Eigenlijk hebben we een veel te lang warm najaar gehad, en jonge mensen eten te weinig witloof." De korte winteropstoot zorgt nu wel voor meer vraag naar prei. 

Reo wil in 2026 de banden met de telers nog nauwer aanhalen. Daarvoor is ook een jong REO opgericht met jonge telers. Voor 2026 verwacht REO iets betere prijzen, zeker door de hoge kwaliteit en hopelijk meer koopkracht bij de consument.

