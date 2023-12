Voor het eerst in 30 jaar komen de eerste hopscheuten niet van de Lovie in Poperinge. Door het natte en warme weer van de afgelopen maanden konden ze er geen aanbieden. Om diezelfde reden is ook de prijs enorm gedaald. Vorig jaar haalde het zogenoemde witte goud een recordprijs, met 4.000 euro per kilogram. Nu is dat dus maar 110 euro.