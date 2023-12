Maar dit jaar gaat het feest niet door. “Wat jammer, wat jammer, we zullen woensdag dan toch geen primeurhopscheuten kunnen aanleveren op de REO-veiling”, zegt Brigitte Dewulf van De Lovie.

“De zware regenval met de ondergelopen hopvelden zorgen ervoor dat de hopscheuten heel voorzichtig aan het ontwaken zijn. We kunnen nog geen scheuten oogsten. We zijn dankbaar voor de hopblokken die we kregen van het t‘ Hoppecruyt. Het zijn mooie planten met veel kleine knopjes. We zien wat dit seizoen zal brengen en we houden jullie op de hoogte van de evolutie van de hopscheutenteelt. “