Bij een landbouwer in Ieper wordt vandaag een primeur voorgesteld: Hydroprei. Die groeit niet in de bodem, maar op dragers die in een productiebassin drijven met continu circulerend voedingswater. Het gaat om een eerste grootschalige teelt van prei op water, een onderzoeksproject van Inagro.
Voor hydroprei is veel minder oppervlakte nodig. Zo levert een productiebassin van 3.000 vierkante
meter evenveel groente op als op een akker van 1,5 tot 2 ha. In tijden van klimaatdruk, arbeidskrapte en milieubelasting zijn zo'n proefprojecten erg welkom. "In dit teeltsysteem sturen we water en voeding tot in het detail, waardoor we de groeiomstandigheden optimaliseren en zo een uniforme, gezonde prei krijgen in een kortere groeiperiode," zegt Tim De Cuypere, onderzoeker bij Inagro. "Zo kunnen we op een efficiënte manier meerdere teeltrondes per jaar realiseren. Bovendien garandeert de hoge plantdichtheid een optimale productie."
Rendabel
"De proeven toonden aan dat de teelt rendabel is, ook rekening houdend met de investeringskost," zegt Rik Decadt, manager studiedienst en duurzaamheid bij REO. "De positieve resultaten van smaak- en bewaartesten geven vertrouwen in de kwaliteit van het eindproduct." De prei is bovendien volledig vrij van gronddeeltjes, wat extra kansen biedt voor export naar markten zoals Canada en Japan.
Beide systemen ondersteunen
Belangrijk: dit nieuwe teeltsysteem vervangt de klassieke preiteelt niet, maar vult die aan. "De productie in vollegrond en op dragers kunnen perfect naast elkaar bestaan," besluit Filip Vanaken, algemeen directeur van REO. "REO blijft zich volop inzetten voor beide systemen en ondersteunt telers in hun keuzes."
Vandaag groeit er in Vlaanderen in totaal zo'n 3.650 hectare prei, waarvan 85% in West- Vlaanderen. Van dit West-Vlaamse areaal is 2.200 hectare bestemd voor de verse markt en 900 hectare voor de industrie. De sector creëert honderden jobs en is een economische pijler voor de provincie.
"Dit is geen experiment meer, dit is schaalbare innovatie."
Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw, ziet in hydroprei een strategische versneller: "West-Vlaamse telers brengen al decennia prei van topkwaliteit op de markt. Met hydroprei tonen we dat vakmanschap én innovatie hier hand in hand gaan. Dit is een verderzetting van de traditie van innovatie in de preisector. De eerste preirooiers, preiwasinstallaties, preiplantmachines... allemaal hebben ze hun oorsprong in West-Vlaanderen. Nu investeren we in een duurzaam teeltsysteem, verbeteren de werkomstandigheden en houden de toegevoegde waarde in eigen streek. Dit is geen experiment meer, dit is schaalbare innovatie."