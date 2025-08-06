Belangrijk: dit nieuwe teeltsysteem vervangt de klassieke preiteelt niet, maar vult die aan. "De productie in vollegrond en op dragers kunnen perfect naast elkaar bestaan," besluit Filip Vanaken, algemeen directeur van REO. "REO blijft zich volop inzetten voor beide systemen en ondersteunt telers in hun keuzes."

Vandaag groeit er in Vlaanderen in totaal zo'n 3.650 hectare prei, waarvan 85% in West- Vlaanderen. Van dit West-Vlaamse areaal is 2.200 hectare bestemd voor de verse markt en 900 hectare voor de industrie. De sector creëert honderden jobs en is een economische pijler voor de provincie.

