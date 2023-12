Filip Vanaken: “De aanvoer is vanaf het begin minder geweest. Vooral de eerste vier maanden was er minder aanvoer, significant minder aanvoer, maar een veel hogere prijsvorming, waardoor toen al de omzet heel sterk gestegen was.”

De omzet van tomaten, komkommers en courgettes is lichtjes gedaald. Witloof, sla en witte kool kennen een sterke omzetstijging. En vooral prei doet het in tegenstelling tot vorig jaar stukken beter. “De laatste periode was heel nat, om ervoor te zorgen dat de aanvoer van de prei op niveau bleef en dat met een prijs die altijd goed was, zorgen we dat prei een goede omzet gehaald heeft.”