De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft opnieuw de omgevingsvergunning voor de stortplaats Silvamo in Kortemark vernietigd. "Niet vanwege milieuschade of PFAS, wel omdat er een element onvoldoende gemotiveerd is", reageert Silvamo.
Volgens Silvamo NV treedt de vernietiging niet onmiddellijk in werking. "De huidige vergunning blijft geldig tot de minister een nieuwe beslissing neemt, met een maximale termijn van zes maanden. In die periode zullen we de site veilig en conform blijven beheren", klinkt het.
PFAS?
In december 2022 stapt een actiegroep uit Kortemark naar de rechtbank tegen de hernieuwing van de stortvergunning van Silvamo. Het bedrijf kreeg toestemming om 25 jaar langer afval te bergen in een oude kleiput langs de Staatsbaan. Maar uit de vergunning bleek dat er geen garanties zijn dat er geen PFAS-afval naar de site zou komen.
De vergunning werd uiteindelijk vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De minister (Zuhal Demir) moest opnieuw haar huiswerk maken en kende vorig jaar een strengere vergunning toe, maar de actiegroep trok dus opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die besliste gisteren om de vergunning opnieuw te vernietigen.
"Deze beslissing werd genomen omdat een specifiek deelelement in de vergunning onvoldoende gemotiveerd is waardoor de zorgvuldigheidsplicht mogelijk geschonden wordt. De vergunning werd dus niet vernietigd vanwege milieuschade, operationele onregelmatigheden of PFAS", reageert Silvamo.
"Geen risico voor volksgezondheid of milieu"
“We betreuren de vernietiging en bestuderen momenteel de details van de uitspraak, maar zullen ons sowieso blijven inzetten voor een veilige en transparante werking van de site”, zegt Chris David, manager van Silvamo. “We zijn wel tevreden dat de rechter oordeelt dat er geen sprake is van overtreding van de geldende milieunormen en procedures voor het bergen van afval.”
"De veiligheid van de omgeving en de gezondheid van de omwonenden blijven gegarandeerd. Er is geen risico voor volksgezondheid of milieu." Silvamo laat weten een bewonersbrief te verspreiden om open te communiceren met de buurtbewoners.