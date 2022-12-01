“We betreuren de vernietiging en bestuderen momenteel de details van de uitspraak, maar zullen ons sowieso blijven inzetten voor een veilige en transparante werking van de site”, zegt Chris David, manager van Silvamo. “We zijn wel tevreden dat de rechter oordeelt dat er geen sprake is van overtreding van de geldende milieunormen en procedures voor het bergen van afval.”

"De veiligheid van de omgeving en de gezondheid van de omwonenden blijven gegarandeerd. Er is geen risico voor volksgezondheid of milieu." Silvamo laat weten een bewonersbrief te verspreiden om open te communiceren met de buurtbewoners.

