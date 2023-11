Ook wil Climaxi dat andere vervuilingsplaatsen, zoals het Silvamostort in Kortemark, opgenomen worden in het huidige PFAS-actieplan. Dat is voorlopig vooral gefocust op onder meer 3M in Zwijndrecht.

Er is ook specifiek gesproken over het Silvamostort in Kortemark. “We zijn het eensgezind dat onafhankelijke voorzitters moeten worden aangesteld om de buurt te informeren.” Vervuilers zijn verplicht om zelf te communiceren met de buurt. “Maar dat moet door een onafhankelijke partij gebeuren, vinden we.”