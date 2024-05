Silvamo benadrukt dat er geen PFAS binnenkomt op de stortplaats, en dat de bodem ook beschermd is met een kleilaag en een folie. De actiegroepen zijn blij met de toenadering, maar blijven op hun hoede. Tim Deweerdt, Leefbaar Groot Kortemark: “Wij zijn blij dat er toenadering is, natuurlijk blijven wij bezorgd over wat er allemaal in de grond zit. Wij wachten nu de beslissing van de minister af, en we zullen zien wat de volgende stappen zijn die we zullen moeten ondernemen.”