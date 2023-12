In het voorjaar van 2022 werd het oude Kapucijnenklooster in Ieper ingericht als noodopvang. Er werden 200 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk opgevangen. 150 van hen hebben nu in de stad of de deelgemeenten een woning gevonden. De anderen zijn naar elders getrokken of zijn terug naar Oekraïne. Wanneer de laatste vluchtelingen verhuizen, gaat de opvang dicht. Dat zou normaal eind deze of begin volgende maand moeten gebeuren.