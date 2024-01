Drie West-Vlaamse scholen kregen het maximumbedrag van 200.000 euro. Het gaat om GBS De Zonnebloem in Zonnebeke, de Vrije Centrumschool in Zwevegem en het GO! Atheneum Campus De Reynaert in Tielt.

"Met 'Natuur in je school' zullen in totaal 167 Vlaamse scholen in totaal maar liefst 13,2 ha ontharden en 15,2 ha vergroenen. Zo creëren we aangenamere en leefbare schoolomgevingen voor hun leerlingen en zetten ze een belangrijke stap in het leefbaarder maken van heel Vlaanderen", voegt Demir toe.

Een volledig overzicht van alle goedgekeurde projecten is hier terug te vinden.