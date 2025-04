In Lombardsijde wordt de landmachtkazerne grondig vernieuwd. Ook het behoud en de uitbreiding van de kazerne in Brugge-Sint-Kruis blijft een optie. Bij de Marine komt er een nieuw gebouw in Zeebrugge voor het maritiem operatiecentrum en worden de dokken uitgediept en gerenoveerd. In Oostende wordt het Kwartier Bootsman Jonsen, thuisbasis van de Navy Academy, geherstructureerd.

"De investeringen zijn niet alleen een boost voor onze defensie, maar ook voor onze bedrijven", zegt Kamerlid Maaike De Vreese (N-VA). "Innovatieve sectoren zoals cyberdefensie kunnen meegenieten van deze transitie."