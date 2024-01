Ook voor de huisartsen is de nieuwe wachtpost een flinke stap voorwaarts. Flor is een van de bijna 200 huisartsen die meestappen in de wachtpermanentie. De huisartsenkring van Izegem, Ingelmunster en Lendelede had tot vandaag geen wachtpost, waardoor huisartsen met wachtdienst vaak 24 uur aan de slag waren. “Nu is het maar 12 uur aan een stuk. Er is bovendien altijd een onthaalmedewerker aanwezig en als we op de baan moeten, is er een chauffeur mee”, legt Flor uit.

Een afspraak maken met de dokter van wacht kan via het gratis nummer 1733. De huisbezoeken zijn vooral voor mensen die niet meer goed te been zijn, of bewoners van een woonzorgcentra.